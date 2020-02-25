Чебан провел встречу с послом Швеции в Молдове (ФОТО)

Чебан провел встречу с послом Швеции в Молдове (ФОТО)

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан провел сегодня встречу с послом Швеции в нашей стране Анной Либерг. 

Стороны обсудили проекты, инициированные примарией Кишинева при поддержке Швеции, а также готовность кишиневской администрации продолжать сотрудничество с этой страной в таких сферах, как: развитие инфраструктуры города, оцифровка услуг примарии, социальная защита и образование, зеленый город и так далее.

– Мы намерены продолжать сотрудничество для достижения новых целей на благо муниципия Кишинев, – отметил Ион Чебан. 

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