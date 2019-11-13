Чебан провел встречу с послом России в Молдове (ФОТО)

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан встретился в среду с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Беседы прошла в стенах столичной примарии по инициативе главы российской дипломатической миссии в нашей стране. Об этом Чебан сообщил на своей странице в соцсети.

– Благодарен Его Превосходительству Послу Российской Федерации в Республике Молдова, господину Олегу Васнецову, за инициативу о проведении встречи, и, особенно, за посещение примарии муниципия Кишинев. Полагаемся на дружбу и опыт крупных российских городов в сфере развития городской инфраструктуры и повышения уровня жизни людей. Договорились с Его Превосходительством о совместной повестке дня на ближайшие месяцы, которая предполагает взаимные визиты и реализацию проектов, – отметил Чебан.