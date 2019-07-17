Чебан провел встречу с политическим советником ЕБРР

Чебан провел встречу с политическим советником ЕБРР
Вице-председатель молдавского парламента Ион Чебан встретился сегодня с политическим советником Европейского банка по реконструкции и развитию Александром Павлюком. 

Участники встречи обсудили общественно-политическую ситуацию в стране, а также приоритеты парламентского большинства. Также были рассмотрены экономическая ситуация и действия, которые власти должны предпринять в ближайшее время.
Вице-спикер также отметил, в каких областях ЕБРР может оказать помощь Республике Молдова для успешного внедрения взятых на себя обязательств перед внешними партнерами и жителями страны.
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