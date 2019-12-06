Чебан провел встречу с мэром Киева (ФОТО)

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан встретился сегодня с мэром Киева Виталием Кличко. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между столицами двух стран.

Как отметил на своей странице в соцсети Чебан, у Киева есть хороший опыт в том, что касается внедрения концепта “умный город”, развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, достижений в области транспорта и социальной политики, а также в других областях. Вечером Чебан и Кличко встретятся в мэрии Киева, где кишиневскому градоначальнику будет представлен единый центр управления всей муниципальной инфраструктурой столицы Украины. Также руководители городов обсудят дальнейшее сотрудничество.

В то же время завтра запланированы выездные встречи и беседы об успешно внедренных в последнее время в Киеве проектах и программах. Также стороны обсудят проблемы, с которыми сталкиваются в процессе модернизации своих городов, и обменяются мнениями по другим представляющим взаимный интерес вопросам.

– Договорились в ближайшее время актуализировать Соглашение о сотрудничестве между Кишиневом и Киевом, которое давно не функционирует. Мой коллега поздравил меня и пожелал успехов в деятельности, – подытожил Чебан на своей странице в соцсети.