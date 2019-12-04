Чебан провел встречи с послами Китая и Турции (ФОТО)

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Накануне гостями генерального примара стали Посол Китайской Народной Республики в Республике Молдова Чжан Инхун и Посол Турецкой Республики в Республике Молдова Гюрол Сёкменсюэр.

Во время встречи с послом Китая Чжаном Инхуном Ион Чебан отметил, что муниципий Кишинев заинтересован в сотрудничестве со всеми странами, так как наша столица обладает большим потенциалом.

– Но нам необходимы помощь и партнерские отношения для восстановления парков, развития инфраструктуры, реставрации исторических зданий, а также реализации экономических и социальных проектов. С сожалением заметил, что потенциал муниципия до сих пор не использовался. Также мы поговорили о переводе муниципия Кишинев на цифровые платформы. Проекты в этом отношении мы предлагаем внедрить в течение года, – добавил он.

В свою очередь, посол Китая подтвердил свою открытость и отметил, что его страна намерена сотрудничать с кишиневской примэрией. Он также рассказал, что в ближайшее время будут представлены несколько проектов, которые могут быть реализованы совместно.

А во время встречи с послом Турции Гюролом Сёкменсюэром градоначальник отметил, что между нашими странами уже сложились хорошие отношения в сферах образования, торговли, а также в области внедрения различных проектов.

– Я подтвердил, что мы готовы к дальнейшему сотрудничеству, развитию отношений в деловой среде, а также к партнерству в сфере инвестиций. Рад, что посол Турции проявил открытость и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество во всех областях. Приятно видеть, что в последнее время все страны показывают всё большую открытость по отношению к примэрии муниципия Кишинев и выражают желание сотрудничать, – заявил Чебан по итогам встречи.