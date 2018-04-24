Чебан провел ряд важных встреч на предприятиях Кишинева (ФОТО)

Чебан провел ряд важных встреч на предприятиях Кишинева (ФОТО)

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара муниципия продолжает проводить встречи с гражданами. 

Так, вчера Чебан посетил Efes Vitanta Moldova Brewery и обсудил с его сотрудниками предлагаемые им решения для Кишинева. Также кандидат ПСРМ встретился с работниками Supraten. Это предприятие приносит бюджету около 200 миллионов леев ежегодно. На нем трудятся более 1000 сотрудников, у компании есть множество линеек собственных продуктов.

– Обсуждаем проблемы Кишинева и как мы можем их постепенно, поэтапно решать, – отметил на своей странице в соцсети социалист. 

Напомним, выборы генпримара Кишинева пройдут 20 мая.

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