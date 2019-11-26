Чебан провел оперативное заседание по инциденту с газовым баллоном на Ботанике и распорядился создать кризисную ячейку при примарии

Чебан провел оперативное заседание по инциденту с газовым баллоном на Ботанике и распорядился создать кризисную ячейку при примарии

Этим утром генеральный примар Кишинева Ион Чебан провел оперативное заседание с ответственными лицами из Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций в связи со вчерашним инцидентом, когда в квартире одного из жилых домов на Ботанике был обнаружен газовый баллон, а жильцов эвакуировали. 

– Потребовал максимальной ответственности и распорядился, чтобы подобные ситуации были взяты под контроль, а дома – проверены, чтобы не допустить трагические случаи, подобные тому, что ранее произошел на Рышкановке, – отметил Чебан на своей странице в соцсети. 

Также вчера он провел заседание с главой Управления чрезвычайных ситуаций муниципия Кишинев Виталием Грабовским, в рамках которого были обсуждены многие вопросы и цели, о которых предстоит поговорить на встрече с руководством МВД, которая пройдет на этой неделе.

Кроме того, Чебан распорядился создать новую кризисную ячейку при примарии для оперативного реагирования при необходимости.

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