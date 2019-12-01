Чебан провел большую встречу с представителями бизнес-среды

0

Примария муниципия Кишинев сегодня – это партнер, которому можно доверять. Об этом Ион Чебан сообщил представителям бизнес-среды, с которыми у него накануне состоялась большая встреча.

– Я узнал, что столичная администрация впервые собрала их вместе и рассмотрела их общие проблемы, требующие решения. Встреча была хорошей и продуктивной, мы обсудили различные направления развития бизнеса в столице, а также развитие городской инфраструктуры на основе партнерства. Мы сообщили, что готовы выслушать любые идеи, а лучшие – внедрить совместно. Представители бизнес-среды признались, что до сих пор не чувствовали доверия к местной власти, что не было четких и равных условий для всех. Я заверил их, что отныне все будет осуществляться исключительно в рамках закона, и никаких преференций не будет. Возможно, для некоторых это поначалу будет сложно, но я знаю, что вместе мы сможем всё, – отметил он на своей странице в соцсети.

Чебан также заявил о готовности сотрудничать с правительством и парламентом для развития этого важного сектора.

– Люди готовы нам помочь, и уже предложили ряд проектов для города. По словам предпринимателей, желание сотрудничать было всегда, но до сих пор никто не вел с ними открытого диалога. Мы готовы к сотрудничеству, поэтому приняли решение проводить подобные встречи и в будущем, чтобы наладить постоянный диалог и сообщать о достигнутых результатах. По моему мнению, это прекрасное начало лучшего будущего! – добавил он.