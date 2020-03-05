Чебан: Против помощи от Бухареста выступают унионисты, ничего не сделавшие для Кишинева (ВИДЕО)

Генпримар Кишинева Ион Чебан поразился тому, как активно фракция ЛП в мунсовете выступает против принятия помощи от румынской столицы.

Это происходило в ходе обсуждения проекта о безвозмездной помощи со стороны бухарестской Ассоциации “Исследовательский центр по устойчивому развитию” по разработке Генерального градостроительного плана Кишинева. Чебан отметил также, что либералы совершенно не осведомлены о сути проекта, и упрекнул их в нежелании содействовать развитию муниципия.

– Сегодня у Кишинева и Бухареста есть более 10 совместных проектов. Хотите вы или нет – это сотрудничество продолжится. Если вы до сих пор ничего не сделали – это ваша проблема. Я намерен сделать много хорошего для Кишинева, и эта помощь сегодня нам необходима. Нам оказывают помощь и в разработке генплана, и по многим социальным и экономическим проектам. Вы делили земельные участки и нелегально строили в этом городе, угробили 7 миллионов евро в ремонт бульвара Штефана чел Маре. Не хотите голосовать – не голосуйте, – поставил либералов на место Чебан.