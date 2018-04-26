Чебан прошел пешком весь бульвар Мирча чел Батрын и лично вручил свою предвыборную платформу сотням жителей Кишинева (ФОТО)

Чебан прошел пешком весь бульвар Мирча чел Батрын и лично вручил свою предвыборную платформу сотням жителей Кишинева (ФОТО)

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева вчера продолжил общаться с гражданами. 

Так, социалист прошел весь бульвар Мирча чел Батрын, пообщался с сотнями людей и лично вручил им избирательную платформу, а также ответил на их вопросы.

– Люди хотят перемен в городе. Вместе мы их реализуем! – подчеркнул он. 

Также вчера вечером Чебан провел конструктивную беседу в компании Dina Cociug – фирме с опытом работы более двадцати лет.

– Обсудив текущую ситуацию в столице, мы поговорили о развитии Кишинёва в краткосрочной и долгосрочной перспективе, – отметил социалист. 

Напомним, выборы генерального примара Кишинева состоятся 20 мая.

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md