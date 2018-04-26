Чебан прошел пешком весь бульвар Мирча чел Батрын и лично вручил свою предвыборную платформу сотням жителей Кишинева (ФОТО)

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева вчера продолжил общаться с гражданами.

Так, социалист прошел весь бульвар Мирча чел Батрын, пообщался с сотнями людей и лично вручил им избирательную платформу, а также ответил на их вопросы.

– Люди хотят перемен в городе. Вместе мы их реализуем! – подчеркнул он.

Также вчера вечером Чебан провел конструктивную беседу в компании Dina Cociug – фирме с опытом работы более двадцати лет.

– Обсудив текущую ситуацию в столице, мы поговорили о развитии Кишинёва в краткосрочной и долгосрочной перспективе, – отметил социалист.

Напомним, выборы генерального примара Кишинева состоятся 20 мая.