Чебан: Прокуратура должна руководствоваться законом, а не действовать по заказу тех, кто должен немедленно уйти

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Абсолютно все действия прокуратуры должны вписываться в нормы закона, а не приниматься по заказу политических оппонентов и власти, которая должна немедленно уйти. Об этом заявил вице-председатель парламента, секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан

– Мы готовы предоставить все необходимые доказательства для свободного юридического процесса, но не прокурорам и судьям, на которых оказывается влияние в определенном офисе, – сказал он в связи с появившейся сегодня информацией на сайте Генпрокуратуры.