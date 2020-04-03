Чебан проинспектировал второй павильон “Moldexpo”, куда будут привозить пациентов с подозрением на COVID-19 (ФОТО)

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Сегодня генпримар Кишинёва Ион Чебан посетил второй павильон МВЦ “Moldexpo”, куда будут привозить пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в социальной сети.

По его словам, второй павильон больше первого почти на 300 койко-мест. Необходимые работы были завершены, и в скором времени он будет открыт.

– В первом павильоне было подготовлено 75 койко-мест, которые расположены в отдельных импровизированных палатах. Было завезено необходимое оборудование. “Центр COVID-19” был обустроен за несколько дней специалистами в области медицины и военными, – написал Чебан.

Действия на месте координируют директор “Центра COVID-19” Олег Круду, а также претор сектора Буюканы Вадим Брынзанюк.

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