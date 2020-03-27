Чебан проинспектировал сквер на улице Букурией, где заканчиваются работы по реконструкции (ФОТО)

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Работы по восстановлению сквера на улице Букурией в столичном секторе Буюканы продолжаются с соблюдением всех норм, рекомендованных специалистами в период пандемии. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

По словам градоначальника, работы начались 3 февраля, а до настоящего времени было выполнено 70% запланированных работ. В пятницу, 27 марта, Чебан проинспектировал сквер.

– Я был приятно удивлён. Пешеходные аллеи были вымощены, обустроена стоянка на улице Букурией, установлен новый бордюр и были очищены деревья. В настоящее время устанавливается система орошения и ​​система уличного освещения, – написал Чебан.

Примар столицы сообщил, что на следующей неделе будет обустроен тротуар и велосипедные дорожки, после этого будет установлена городская мебель и засеян газон. Кроме этого, будет вновь открыт участок улицы Букурией, где расположен Национальный инспекторат расследований.

Площадь сквера составляет 1,5 га. Работы по его восстановлению планируется завершить к 1 июня этого года.

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