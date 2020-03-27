Чебан проинспектировал сквер на улице Букурией, где заканчиваются работы по реконструкции (ФОТО)

Чебан проинспектировал сквер на улице Букурией, где заканчиваются работы по реконструкции (ФОТО)

Работы по восстановлению сквера на улице Букурией в столичном секторе Буюканы продолжаются с соблюдением всех норм, рекомендованных специалистами в период пандемии. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

По словам градоначальника, работы начались 3 февраля, а до настоящего времени было выполнено 70% запланированных работ. В пятницу, 27 марта, Чебан проинспектировал сквер.

– Я был приятно удивлён. Пешеходные аллеи были вымощены, обустроена стоянка на улице Букурией, установлен новый бордюр и были очищены деревья. В настоящее время устанавливается система орошения и ​​система уличного освещения, – написал Чебан.

Примар столицы сообщил, что на следующей неделе будет обустроен тротуар и велосипедные дорожки, после этого будет установлена городская мебель и засеян газон. Кроме этого, будет вновь открыт участок улицы Букурией, где расположен Национальный инспекторат расследований.

Площадь сквера составляет 1,5 га. Работы по его восстановлению планируется завершить к 1 июня этого года.

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