Чебан проинспектировал павильоны “Moldexpo”, где в скором времени развернут полевой госпиталь (ФОТО)

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Этим утром вместе с претором сектора Буюканы градоначальник побывал на территории выставочного центра “Moldexpo”, где, согласно решению комиссии по ЧС, оборудуют временный полевой госпиталь, куда будут привозить граждан с подозрением на коронавирус и брать у них анализы.

Ион Чебан проверил санитарные условия павильонов, чтобы понять, что требуется предпринять местной власти для их должного оснащения.

– Примария Кишинёва окажет всю необходимую помощь в оборудовании павильонов, чтобы предоставить медицинскую помощь как можно большему числу граждан. Все должны объединить усилия в борьбе с COVID-19, – написал Чебан на своей странице в соцсети.

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