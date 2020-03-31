Чебан проинспектировал павильоны “Moldexpo”, где в скором времени развернут полевой госпиталь (ФОТО)

Чебан проинспектировал павильоны “Moldexpo”, где в скором времени развернут полевой госпиталь (ФОТО)

Этим утром вместе с претором сектора Буюканы градоначальник побывал на территории выставочного центра “Moldexpo”, где, согласно решению комиссии по ЧС, оборудуют временный полевой госпиталь, куда будут привозить граждан с подозрением на коронавирус и брать у них анализы. 

Ион Чебан проверил санитарные условия павильонов, чтобы понять, что требуется предпринять местной власти для их должного оснащения.

– Примария Кишинёва окажет всю необходимую помощь в оборудовании павильонов, чтобы предоставить медицинскую помощь как можно большему числу граждан. Все должны объединить усилия в борьбе с COVID-19, – написал Чебан на своей странице в соцсети.

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