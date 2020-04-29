Чебан проинспектировал обновленные аллею и лестницу на бульваре Дачия (ФОТО)

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Генеральный примар проверил, как была отремонтирована аллея на бульваре Дачия. Там заменили старый асфальт и бордюры, установили освещение, скамьи и мусорные урны.

Также была отремонтирована лестница, ведущая к остановке общественного транспорта на пересечении с улицей Христо Ботева. Работы завершились в феврале и обошлись муниципалитету в 2,5 млн леев.

– Попросил претора сектора Ботаника уделить больше внимания чистоте. Это касается и всех остальных преторов столицы. Людям должно быть комфортно в городе, а администраторы столицы обязаны сделать её чистой, благоустроенной, с хорошими дорогами и тротуарами, – написал в соцсети Чебан.

По заверениям генпримара, подобные проверки будут проводиться каждую неделю в каждом секторе города.

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