Хорошая новость для кишиневцев! В столичном парке “Ла извор” радикально изменят зону отдыха (ФОТО)

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан вместе с ответственными лицами осмотрели сегодня утром парк “Ла извор” в столичном секторе Буюканы, который вскоре будет обустроен и модернизирован.

– Совместно с Федерацией футбола Молдовы, а также при помощи частных партнеров мы намерены в этом году радикально изменить эту зону отдыха, – написал Ион Чебан на своей странице в социальной сети.

В частности, по словам генпримара, планируется обустроить несколько многофункциональных спортивных объектов:

пляжный стадион вместимостью 1 100 мест;

стадион для мини-футбола, на котором будут проходить различные чемпионаты;

площадки для волейбола, баскетбола и тенниса.

Также в этом секторе будут модернизированы пляжи, обустроены детские площадки, беговые дорожки, сцены и летние театры.

– Для удобства жителей столицы мы намерены обустроить в этой зоне более 400 парковочных мест. Аллеи будут освещены и оборудованы городской мебелью, – отметил градоначальник.

Проект должен быть завершен к 15 апреля текущего года. Работы начнутся поэтапно и охватят территорию всех озёр в парке “Ла извор”.