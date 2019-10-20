Чебан: Проголосовал за то, чтобы Кишинев действительно стал визитной карточкой всей Молдовы! (ВИДЕО)

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Кандидат Партии социалистов на пост генерального примара проголосовал сегодня за развитие Кишинева и за то, чтобы наша столица действительно стала визитной карточкой всей республики. Об этом Ион Чебан заявил на выходе из избирательного участка, куда он пришел этим утром вместе со своей супругой.

– Я проголосовал за развитие нашего города, за благоустроенный, красивый и чистый город, чтобы он был комфортабельным и современным. Я проголосовал за то, чтобы этим городом гордились все – от мала до велика, и я знаю, что это возможно. Проголосовал за то, чтобы эти перемены к лучшему, которых мы все ждем, осуществились, и я знаю, что мы сможем это сделать, – сказал он.

Чебан также проголосовал за то, чтобы “наша столица действительно стала визитной карточкой нашей республики, за то, чтобы дети чувствовали себя здесь счастливыми, молодежь имела рабочие места, а жители преклонного возраста имели честную и справедливую старость”.

Напомним, сегодня, 20 октября, проходят всеобщие местные выборы.