Чебан: Проголосовал за то, чтобы Кишинев действительно стал визитной карточкой всей Молдовы! (ВИДЕО)

Чебан: Проголосовал за то, чтобы Кишинев действительно стал визитной карточкой всей Молдовы! (ВИДЕО)

Кандидат Партии социалистов на пост генерального примара проголосовал сегодня за развитие Кишинева и за то, чтобы наша столица действительно стала визитной карточкой всей республики. Об этом Ион Чебан заявил на выходе из избирательного участка, куда он пришел этим утром вместе со своей супругой. 

– Я проголосовал за развитие нашего города, за благоустроенный, красивый и чистый город, чтобы он был комфортабельным и современным. Я проголосовал за то, чтобы этим городом гордились все – от мала до велика, и я знаю, что это возможно. Проголосовал за то, чтобы эти перемены к лучшему, которых мы все ждем, осуществились, и я знаю, что мы сможем это сделать, – сказал он. 

Чебан также проголосовал за то, чтобы “наша столица действительно стала визитной карточкой нашей республики, за то, чтобы дети чувствовали себя здесь счастливыми, молодежь имела рабочие места, а жители преклонного возраста имели честную и справедливую старость”.

Напомним, сегодня, 20 октября, проходят всеобщие местные выборы.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md