Чебан: Проект по закупке 100 автобусов выгоден для Кишинёва, против него выступают дилетанты

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Генпримар Кишинёва Ион Чебан ответил на критику и обвинения со стороны муниципальных фракций партий «Платформа «Достоинство и правда» и «Действие и солидарность» касательно проекта по закупке 100 новых автобусов для столицы.

Так, в ходе пресс-конференции градоначальник отметил, что этим мунсоветникам следовало как минимум ознакомиться с проектом, прежде чем выходить с голословными обвинениями и явно лживыми заявлениями.

Во-первых, такие автобусы работают в других странах, в том числе в Румынии. Неправда и то, что проект не транспарентный – вся необходимая документация была передана всем муниципальным советникам в день представления инициативы. Тщательно всё проанализировав, мы пришли к выводу, что эти автобусы – лучшее соотношение цены и качества, учитывая наш бюджет. Если у членов фракций ППДП и ПДС есть какие-то другие предложения – пожалуйста, пусть вносят, мы не против. Но у нас нет времени: нас продолжают шантажировать администраторы маршруток, а страдают при этом люди, – отметил Чебан.

Рассказал он и об «интересных» действиях со стороны некоторых муниципальных советников.

Во вторник советник ППДП в ходе так называемых «слушаний» предложил выделить из бюджета 70-90 млн леев на выплату дотаций маршрутным такси. Это составляет половину суммы, необходимой для закупки сейчас автобусов. Это 50 новых автобусов. Теперь вы понимаете, у кого какие договорённости? Но у нас не будет никаких договорённостей ни с маршрутчиками, ни с этими фракциями. Мы не спустим сейчас 90 миллионов леев на маршрутки, потому что этого хочет кое-кто. Мы лучше сейчас купим 50 автобусов, но не поддадимся на шантаж, – подчеркнул Чебан.

Он также заявил, что на грядущем заседании Мунсовета на голосование будет вынесено лишь инициирование установленной законом процедуры начала переговоров с производителем и кредитором. На этом этапе приветствуется участие всех заинтересованных лиц и сторон. Решение же о закупке и сборке 100 автобусов предстоит утвердить Мунсовету позже.

Опроверг столичный градоначальник и заявление о том, что по кредиту придётся платить якобы 8%.

3,66% по кредиту компенсирует Беларусь, ставка для нас составит 4,99% в леях. Срок кредитования составляет 5 лет. Это самое выгодное для нас предложение и, более того, невиданное до сих пор для Молдовы. Поэтому прошу этих неинформированных дилетантов не вводить людей в заблуждение, – сказал Чебан.

Генеральный примар призвал всех муниципальных советников поддержать инициативу, чтобы процесс закупки автобусов был запущен как можно раньше, так как это жизненно необходимо для столицы. Чебан уточнил, что если проволочек не будет, то первая партия автобусов прибудет в Кишинёв уже в июле текущего года.