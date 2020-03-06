Чебан: Проект по автобусам вновь будет предложен Мунсовету на следующей неделе

0

Три последующих заседания Муниципального совета Кишинева состоятся в Городском автобусном парке, на очистной станции и на свалке в Бубуечь. Об этом написал генеральный примар Кишинева Ион Чебан в соцсети.

– Во вторник в 8.30 состоится заседание МСК. Будем обсуждать только автобусы, как этого хотят ПДС и ППДП. Посмотрим, что они будут делать. Последующие три заседания состоятся в Городском автобусном парке, у озер с полумиллионом кубических метров ила, рядом с очистной станцией, и в Бубуечь, где разразилась еще одна экологическая катастрофа, спровоцированная семьей Гимпу-Киртоакэ, – написал Чебан.

Напомним, что на прошедшем заседании Муниципального совета народные избранники некоторых фракций отказались поддержать создание рабочей группы, целью которой было изучение всех предложений по сборке 100 автобусов для Кишинева.

Как отметил генпримар, некоторые советники проявляют вопиющее безразличие к городу, защищая интересы компаний, владеющих микроавтобусами, а страдать от этого приходится жителям столицы.