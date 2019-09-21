Чебан: Проект бюджета Кишинева должен быть уже в ноябре!

0

В случае победы на выборах генпримара муниципия Кишинев Ион Чебан не намерен долго “раскачиваться”, а сразу примется за решение наиболее срочных вопросов.

В ходе презентации своей программы управления столицей накануне, 20 сентября, социалист рассказал, чем намерен заняться в первую очередь после победы на выборах.

– Первое, что я сделаю – это издам решение о создании рабочих групп по 5 стратегическим документам, потому что без этого мы не сможем начать движение вперед. Ранее я говорил насчет строительства: первые 3 незаконные постройки будут снесены с моей помощью и при моем вмешательстве, если не прекратится беспредел. Третье – это принятие бюджета муниципия. Если не будет второго тура выборов, то уже к концу ноября должен быть проект бюджета на следующий год. У нас нет времени, – подчеркнул Чебан.

Напомним, что 5 стратегических документов в программе правления, которую представил кандидат в генпримары Ион Чебан – это концепция устойчивого развития, генеральный градостроительный план, план устойчивой городской мобильности, инвестиционная карта и проект реабилитации исторической зоны города.