Чебан: Продвижение здорового образа жизни и массового спорта является одним из наших приоритетов в этой кампании

Чебан: Продвижение здорового образа жизни и массового спорта является одним из наших приоритетов в этой кампании

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара муниципия Кишинев встретился с преподавательским составом и студентами Государственного университета физического воспитания и спорта. 

Участники встречи обсудили приоритеты предвыборной платформы кандидата ПСРМ. Ион Чебан отметил, что продвижение здорового образа жизни и массового спорта является одним из приоритетов социалистов в этой кампании.

Обсудили также проблемы, с которыми сталкивается молодежь. Кандидат ПСРМ предложил решения – одни в среднесрочной перспективе, другие – в долгосрочной.

Отметил для себя несколько предложений, которые поступили во время формального и неофициального обсуждения от студентов и преподавателей. Будем реализовывать их вместе! – подчеркнул он по итогам проведенной встречи. 

Напомним, досрочные выборы примара Кишинева пройдут 20 мая.

 

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