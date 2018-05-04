Чебан продолжает встречи с гражданами на важных предприятиях и в медучреждениях (ФОТО)

Этим днем социалист встретился с работниками швейной фабрики “Infinity”. На этом совместном молдавско-турецком предприятии работают более 800 человек в Кишинёве и Бельцах.

Как отметил на своей странице в соцсети Ион Чебан, фабрика производит продукцию известных брендов Lacoste, New Look и многих других, имеет контракты со многими странами мира. На всех видах продукции этих фирм стоит лейбл «Произведено в Молдове».

– Мы должны поддерживать предпринимателей, создающих рабочие места в Молдове и позволяющих нашим гражданам работать у себя в стране. Обсудили весь спектр проблем – от работы ЖКХ и оплаты жильцами лишних кубометров воды до состояния улиц и работы общественного транспорта. Пожелал работникам предприятия удачи, а предприятию процветания, – написал он по итогам проведенной встречи.

Пообщался Чебан и с врачами и медперсоналом Больницы дерматологии и коммуникабельных заболеваний. Он представил им свою предвыборную программу и ответил на целый спектр вопросов, касающихся зарплат персонала, медицинского оборудования и общей ситуации в городе. В заключение беседы социалист пожелал сотрудникам учреждения удачи в их нелёгком труде.

Еще одна встреча прошла в Республиканской травматологической больнице. Вместе с работниками учреждения социалист обсудил проблемы города и предлагаемые им решения.

Напомним, выборы генерального примара Кишинева пройдут 20 мая.