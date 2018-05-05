Чебан продолжает посещать столичные предприятия: накануне он встретился с работниками Baslift

Чебан продолжает посещать столичные предприятия: накануне он встретился с работниками Baslift

Кандидат от Партии социалистов в генпримары Кишинёва не прекращает визиты в местные предприятия и обсуждение с простыми рабочими насущных проблем.

Так, накануне, 4 мая, Ион Чебан встретился с работниками предприятия Baslift, которое уже на протяжении 13 лет производит лифты для домов города и республики. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В ходе визита они поговорили о самых разных проблемах жизни города – о городском хозяйстве, состоянии ЖКХ, коммунальных тарифах, состоянии улиц и тротуаров, и о многих других вопросах.

Стоит отметить, что предприятие Baslift поставляет свою продукцию на Украину и намерено завоевать и европейский рынок. На фирме работают около 200 сотрудников.

Кандидат в примары Кишинёва пожелал работникам “Baslift” всяческих успехов.

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