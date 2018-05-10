Чебан продолжает общаться с жителями Кишинева на самые злободневные темы

Сегодня днем кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева провел встречу с сотрудниками компании IUVAS, которые почти два десятилетия насыщают местный рынок трикотажем, соответствующим не только требованиям к качеству, но и последним тенденциям моды.



Социалист представил им свою избирательную платформу и стратегию развития муниципия Кишинев.

– Мы обсуждали проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются жители столицы, программы поддержки молодых семей, людей с особыми потребностями, медицинского и учебного персонала, экономических агентов, – отметил он по итогам проведенной встречи на своей странице в соцсети.

Напомним, выборы генерального примара Кишинева пройдут 20 мая.