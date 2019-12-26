Чебан: Процесс выдачи авторизаций на строительство скоро будет полностью автоматизирован (ВИДЕО)

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Об этом генпримар Кишинева заявил в ходе заседания мунсовета сегодня, 26 декабря.

Назвал Ион Чебан и конкретные сроки внедрения проекта.

– В течение месяца будет запущено единое окно для входящей и исходящей разрешительной документации в строительной сфере, а максимум через полгода этот процесс будет полностью автоматизирован. Это полностью исключит возможность вовлечения физических лиц в процесс принятия решения о разрешении строительства. Пусть решает машина, а не половина сотрудников примарии, – подчеркнул Ион Чебан

Также генпримар сообщил, что запущенная на текущей неделе в тестовом режиме система взаимодействия примэрии и горожан успешно работает. Так, кишиневцы уже прислали сотни сообщений о непорядках в сферах уличного освещения и вывоза мусора в столице. Градоначальник заверил, что все запросы обрабатываются.