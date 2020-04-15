Чебан: Процесс тестирования всего медперсонала Кишинева на коронавирус уже начался

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График работы врачей, больниц, медицинско-территориальных ассоциаций, а также нужды данных учреждений ежедневно обсуждаются администрацией города с руководителями данных единиц и со специалистами. Все существующие проблемы выявляются максимально быстро, чтобы власти могли оперативно действовать и не допустить кризисных ситуаций.

Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Он подчеркнул, что на данный момент врачи оснащены всем необходимым. Это касается экипировки, расходных материалов и лекарств. Медики также говорят, что пациенты осознают ситуацию и дисциплинированно выполняют все рекомендации.

Генерального примара также проинформировали о том, что в Центре временного размещения на улице Халтей, 2 были взяты 62 пробы. Результаты станут известны сегодня вечером. Персонал оснащен всем необходимым, а бенефициарам центра предоставлены все услуги. Напомним, что это учреждение закрыли на карантин после того, как в нем подтвердили случай инфицирования коронавирусом.

– Наши специалисты прикладывают огромные усилия, а забота о медиках остается приоритетом. Им предоставлены бесплатный транспорт, размещение и питание. Кроме того, распорядился, чтобы все медицинские кадры были проверены на коронавирус. Этот процесс уже начался, – сообщил генеральный примар.

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