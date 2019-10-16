Чебан: Процедура получения компенсаций в Кишиневе будет упрощена (ВИДЕО)

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Кандидат ПСРМ на должность генпримара столицы объявил, что намерен запустить сразу несколько программ для поддержки людей третьего возраста.



– Для этой категории жителей столицы у нас уже запущено несколько программ. Речь идет о 40% компенсации расходов на отопление. Также мы будем добиваться отмены грабительского закона 303, обязывающего людей платить за воду, которую они не потребляют, – сказал Чебан, подчеркнув, что сама процедура оформления такой компенсации для пенсионеров и других категорий граждан, до недавнего времени сталкивавшихся с бюрократическими препонами, будет максимально упрощена. Муниципальный совет утверждает данное положение и выделяет средства. Остальное является обязанностью исполнительной власти. Мы постараемся упростить процедуру и покончить с бюрократией, которая обязывала людей ходить по инстанциям с кучей документов. Мое решение очень простое — мы создадим интегрированную базу данных между всеми службами социальной помощи, которые занимаются жилищным фондом, примарией, и через год искореним бюрократию, – сказал Ион Чебан

Кандидат на пост генпримара напомнил, что для людей третьего возраста успешно работают программы по бесплатному зубному и глазному протезированию, которые будут постоянно расширяться.

– Мы расширили число получателей компенсации за проезд в общественном транспорте – это малоимущие, врачи, педагоги, люди с ограниченными возможностями, ветераны, в том числе из силовых структур. В общей сложности, около 77 000 граждан. Выделены огромные суммы, и мы сделаем все возможное, чтобы максимально помочь каждому, кто в этом нуждается,- сказал Чебан.