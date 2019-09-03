Чебан: Проблему пробок в Кишинёве можно решить!

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Столица ежедневно задыхается в пробках. Это одна из самых больших проблем Кишинева, которая ежедневно затрагивает каждого из нас. С началом нового учебного года заторы на улицах становятся все длиннее, а проблема острее. Однако эту проблему можно решить, считает кандидат от Партии социалистов РМ на пост генерального примара муниципия Кишинев Ион Чебан

По его словам, уличная сеть в Кишиневе была сформирована по радиальной схеме, согласно которой центр связан с перифериями несколькими артериями, но дорожные сообщения между секторами менее развиты. Таким образом, из-за значительного увеличения количества автомобилей движение на большинстве основных магистралей очень интенсивное.

– Однако нельзя вечно оправдывать ситуацию тем, что улицы города не были предусмотрены для такого количества машин. Нужно находить выходы и решать проблему уже сегодня. Например, на улице Алеку Руссо движение с реверсивными полосами может быть временным выходом, но для окончательного решения проблемы нужны комплексные меры. Это связано с тем, что основным генератором пробок на этом участке является кольцевая развязка между Московским проспектом и улицами Алеку Руссо, Киев, Богдан Воевод. Тот перекресток должен быть реорганизован для обеспечения эффективного движения. Я думаю, что необходимо отказаться от кольцевой развязки и вернуться к управляемому светофору (появление светофора значительно увеличит пропускную способность перекрестка (на 40%) и позволит нам запустить «зеленую волну» утром по направлению к центру и вечером в обратном направлении). Например, вечером по улице Киев движение интенсивнее. В этой ситуации светофор можно установить в качестве приоритета на зеленый цвет в направлении Киев-Руссо или Киев-Московский проспект. Это делается автоматически – для этого необходимо просто правильно запрограммировать светофор. Только комплексные меры дадут ожидаемый результат. Я уже заканчиваю расчеты, необходимые для разгрузки движения на этом участке дорог, и результаты более чем хорошие, – утверждает кандидат на пост генпримара Кишинева.

Кроме этого, Ион Чебан привёл в пример улицу Василе Лупу, участок между улицами Виссариона Белинского и Евгения Кока, где реверсивные полосы тоже могут быть временным решением проблемы, но, опять же, там тоже нужны соответствующие светофоры. Те, которые сейчас стоят на пересечении улиц Василе Лупу с улицами Михаила Когэлничану и Константина Стере, старые и работают по отдельности, в разных режимах, хотя и находятся рядом друг с другом. В результате на этих светофорах весь поток машин на улице В. Лупу останавливается. В этой ситуации «зеленая волна» не срабатывает, считает Ион Чебан.

– Соответственно, модернизация и синхронизация светофоров обязательна. Таким образом мы сможем обеспечить зеленые коридоры в часы пик, утром и вечером, в зависимости от интенсивности движения. Через несколько дней я закончу необходимые расчеты и по этой развязке, и частично можно будет разгрузить трафик на Когылничану и Стере, – отметил кандидат на пост генпримара столицы.

Более широкое видение того, как можно реорганизовать трафик для уменьшения пробок, Ион Чебан обещал представить очень скоро в рамках предвыборной программы.