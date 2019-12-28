Чебан: Проблема с бродячими собаками в Кишинёве вскоре будет решена

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Как рассказал генпримар столицы, для этого уже налажено сотрудничество с профильными организациями из Киева.

Так, специалисты Городской ветеринарной клиники Киева вместе с представителями кишинёвского Центра стерилизации бродячих собак провели в Кишинёве совместные акции по отлову бездомных животных и их стерилизации. Акция направлена на обучение сотрудников профильных муниципальных служб использованию гуманных методов отлова и стерилизации бездомных животных.

Обмен опытом между ветеринарами и специалистами по работе с бродячими животными из Кишинёва и Киева будет продолжен. В ближайшие дни мы отправим запрос мэру Киева Виталию Кличко с просьбой принять группу специалистов из Кишинёва на стажировку в Городскую ветеринарную клинику Киева в январе 2020 года, – рассказал Ион Чебан

Столичный градоначальник посетовал, что предыдущей властью проблема бродячих собак игнорировалась долгие годы, но заверил, что вскоре все изменится.