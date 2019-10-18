Чебан призывает кишиневцев выбрать генпримара с первого же тура: На сэкономленные деньги можно будет построить 8 стадионов!

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Кандидат Партии социалистов на пост генерального примара Ион Чебан накануне призвал жителей Кишинева 20 октября выйти к избирательным урнам и уже в первом туре избрать примара, чтобы сэкономить 8 миллионов леев на проведении второго тура.

– Восемь миллионов леев — это средства из муниципального бюджета, которые можно использовать по-другому – на строительство 8 стадионов, на переобустройство парка либо Кафедрального собора, или на внедрение других важных проектов. 20 октября приходите на избирательные участки! – призвал Ион Чебан

Напомним, всеобщие местные выборы, в том числе выборы генерального примара Кишинева, пройдут уже в это воскресенье, 20 октября.