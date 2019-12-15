Чебан призвал румынских предпринимателей инвестировать в Кишинев и договорился о проведении форума для совместных проектов (ФОТО)

Чебан призвал румынских предпринимателей инвестировать в Кишинев и договорился о проведении форума для совместных проектов (ФОТО)

Накануне генеральный примар Кишинева вместе с командой примарии принял участие в открытии Excellence Awards – премии делового сообщества и ассоциации застройщиков Румынии. 

Ион Чебан поблагодарил за проекты и поддержку, оказываемые правительством Румынии, примарией Бухареста, а также другими муниципиями и городами соседней страны всей Республике Молдова и Кишиневу, в частности.

– Призвал всех, кто может инвестировать в Молдову и в Кишинев, обязательно приехать и сделать это. Мы – ответственные партнеры! Договорились, что до конца зимы проведем форум деловых людей и инвесторов, на котором договоримся о совместных проектах, – отметил градоначальник на своей странице в соцсети. 

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