Чебан призвал прекратить работу всех развлекательных заведений Кишинёва с сегодняшнего дня

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Коронавирус наступает. Генпримар Кишинёва Ион Чебан выступил с новым сообщением к экономическим агентам, работающим в столице, и рядовым горожанам.

Так, жителей Кишинёва Чебан призвал избегать посещения общественных мест, в том числе открытых, как в выходные, так и в последующий период, и выходить из дома только в случае острой необходимости.

Экономических агентов он попросил не игнорировать рекомендации ВОЗ, правительств государств мира и Правительства Республики Молдова касательно мер предосторожности в связи с создавшейся ситуацией.

На уровне администрации муниципия Кишинёв я не могу по закону требовать, чтобы бизнес-среда прекратила свою деятельность, но призываю к гражданской ответственности каждого из вас, потому что от этого зависят жизни людей. Прошу прекратить работу с сегодняшнего дня. Знаю, что это сложно, но это необходимо. Я имею в виду торговые центры, спортивные залы, развлекательные центры, рестораны, кафе, бары, ночные клубы и т. д. Призываю с сегодняшнего дня на территории Кишинёва работать только аптекам и торговым единицам, реализующим продукты питания, – сообщил столичный градоначальник.

Также он настоятельно призвал кишинёвцев избегать зоны Центрального рынка Кишинёва, и сообщил, что общественный транспорт сегодня не будет останавливаться в указанной зоне.