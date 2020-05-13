Чебан призвал мунсовет одобрить закупку и сборку автобусов: Пригородам срочно необходим транспорт!

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Одна из главных проблем пригородов муниципия Кишинев – это острая нехватка общественного транспорта. Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан, который провел сегодня встречу с примарами пригородных населенных пунктов. Он подчеркнул, что многим их жителям приходится ходить пешком по несколько километров.

В связи с этим генпримар обратился ко всем членам Муниципального совета с призывом на ближайшем заседании, назначенном на 19 мая, проявить политическую зрелость и единогласно проголосовать за закупку и сборку автобусов и троллейбусов для Кишинева.

– Большая часть новых транспортных средств предназначена для пополнения существующих пригородных маршрутов, а также для доставки пассажиров в такие места, куда не ходили даже маршрутки. Примары пригородов поддерживают инициативу о пополнении автобусного и троллейбусного парков, – заметил он.

Напомним, что в марте нынешнего года примар выступил с проектом по закупке 100 автобусов, однако мунсовет отверг его. Ион Чебан высказал мнение, что некоторые фракции руководствуются своими политическими интересами, а не интересами большинства жителей муниципия.

Согласно подсчетам, Кишиневу необходимо 200 новых автобусов, 25 троллейбусов с гармошкой и 30 обычных.