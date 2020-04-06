Чебан призвал кишиневцев по возможности продолжать работать из дома

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Неделя, объявленная выходной для работников бюджетной сферы, завершилась, и сегодня все они вышли на работу. Генпримар Кишинева Ион Чебан отметил при этом, что все, кто может работать в удаленном режиме, то есть, из дома, должны продолжать это делать.

Руководителей же управлений он призвал обеспечить условия для безопасной работы всем своим сотрудникам.

– Мы делаем всё возможное для предотвращения распространения коронавируса. Благодарю всех за эту нелегкую работу, благодарю всех, кто соблюдает нормы обеспечения безопасности и, тем самым, помогает в борьбе с COVID-19. Прошу руководителей управлений и мунпредприятий позволить в дальнейшем работать в удаленном режиме тем сотрудникам, у которых есть такая возможность. Знаю, что такая работа не всегда максимально эффективна, но здоровье дороже. Также прошу для покупки всего необходимого посещать близлежащие магазины и по возможности избегать поездок в транспорте, – сказал градоначальник.

Чебан также в очередной раз призвал всех кишиневцев, в особенности пожилых людей, к соблюдению карантина. Родителям рекомендовано не брать с собой детей при походе в магазин.

В случае возникновения потребности в социальной помощи предлагается звонить по телефонам “зеленой линии” – 0800 000 80 и 0800 000 90.

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