Чебан призвал кишиневцев оставаться на Пасху дома и встретить праздник в кругу семьи (ВИДЕО)

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На брифинге для прессы градоначальник рассказал о том, что накануне Пасхи улицы города были тщательно убраны и продезинфицированы.

В то же время в этом году, подчеркнул он, было решено обойтись без праздничного украшения улиц с тем, чтобы избежать любых рисков, которые возникают при массовом скоплении людей.

– Много мероприятий мы запланировали к Пасхе, но проведём их позже. По-прежнему призываем всех оставаться дома, не выходить на улицу, чтобы было меньше заболевших. Давайте подумаем о врачах, останемся дома и проведём этот красивый праздник с семьями, – призвал горожан Чебан.

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