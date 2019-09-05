Чебан: Приветствую подписание меморандума о сотрудничестве между МВД и столичной примэрией

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Об этом на своей странице в соцсети заявил вице-спикер парламента и потенциальный кандидат на пост генерального примара муниципия Кишинев от Партии социалистов Ион Чебан



По его словам, такое взаимодействие должно способствовать повышению эффективности поддержания общественного порядка в городе.

Национальная полиция выполняет глобальные функции, которые не всегда совпадают со спецификой каждого населённого пункта, а также со стратегиями развития. Чтобы добиться результата, которого мы все хотим, и обеспечить безопасность и надлежащий порядок в городе, мы должны вернуться к муниципальной полиции с пересмотром её обязанностей. Имея свои собственные структуры, отвечающие за общественный порядок, дорожное движение, патрулирование в парках и общественных местах, она может предвидеть, бороться и предотвращать беззакония, – отметил он.

По мнению Чебана, общественная полиция может обеспечить надлежащий контроль в экономической, транспортной, строительной и других областях. Сотрудники кишинёвской полиции, как правило, чаще общаются с местными жителями и лучше знают ситуацию на уровне сектора, района, двора. А это, как отметил социалист, может повысить уровень доверия горожан к полиции и местным властям.