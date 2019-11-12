Чебан приступил к работе на посту генпримара Кишинёва

Чебан приступил к работе на посту генпримара Кишинёва

Во вторник утром генпримар Кишинева Ион Чебан приступил к работе на посту градоначальника. Он отметил, что ему предстоит подписать ряд документов и пообщаться с работниками примарии.

На вопрос журналистов о том, что он намерен сделать в первую очередь, Чебан ответил, что намерен снять турникет, установленный на входе в здание.

Хочу, чтобы примария была транспарентной и доступной для всех, – пояснил он.

Первое оперативное заседание он собирается провести в среду.

Напомним, вчера днём суд утвердил мандат Чебана, победившего во втором туре выборов.

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