Чебан приступил к работе на посту генпримара Кишинёва

Во вторник утром генпримар Кишинева Ион Чебан приступил к работе на посту градоначальника. Он отметил, что ему предстоит подписать ряд документов и пообщаться с работниками примарии.
На вопрос журналистов о том, что он намерен сделать в первую очередь, Чебан ответил, что намерен снять турникет, установленный на входе в здание.
Хочу, чтобы примария была транспарентной и доступной для всех, – пояснил он.
Первое оперативное заседание он собирается провести в среду.
Напомним, вчера днём суд утвердил мандат Чебана, победившего во втором туре выборов.
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