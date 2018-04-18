Чебан: Приоритет – поиск чрезвычайного решения, призванного остановить исход из страны врачей

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева продолжил встречи с сотрудниками медицинской системы в Кишиневе.

Сегодня беседа прошла в территориальной медицинской ассоциации сектора Центр. Обсуждения были посвящены проблемам, потребностям и поиску решений.

– Я представил нашу платформу, в которой значительное внимание уделяется предложениям в области здравоохранения: от социальных гарантий для семейных врачей и социальных работников, по крайней мере тех, которые необходимы для работы, до комплексного и сложного процесса государственных закупок, текущего и капитального ремонта медицинских учреждений. Приоритетом, не только на уровне города, но и на уровне страны, является поиск чрезвычайного решения, призванного остановить исход из страны медицинских специалистов, – подчеркнул Ион Чебан.

Следует отметить, что для ТМА сектора Центр было выделено 5 млн. леев для приобретения акустических тонометров, слуховых аппаратов, дубинок, термометров. За счёт этих средств было закуплено оборудование – аудиометр, биохимический анализатор, микроскопы. Впервые были приобретены 5 лифтов для Поликлиники №1 и Поликлиники №7, которые уже установлены к настоящему времени. В то же время в 2017 году Кишинёвский муниципальный совет утвердил более 1,5 млн. леев на ремонт Центра семейных врачей №7 и более 1 млн. леев для Центра семейных врачей №1. Были также утверждены и распределены финансовые средства для закупки молочных продуктов для детей в первый год жизни.

На 2018 год были утверждены средства для приобретения акустических глюкометров, выделены 2 млн. леев для ремонта ТМА сектора Центр и 800 тыс. леев для продления программ по закупке тонометров, термометров и других медицинских аппаратов. Все эти усилия поддерживала и продолжает поддерживать фракция социалистов, добавил социалист.

– Мы и дальше будем работать над осуществлением качественных преобразований. Уверен, что мы добьемся успеха! – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

Ситуацию в столице и предлагаемые решения Ион Чебан обсудил сегодня также с сотрудниками предприятий, работающих в городе.

– Люди задают вопросы, выходят с предложениями. Записываем, документируем. Будем работать вместе для решения проблем, как в краткосрочном, среднесрочном, так и долгосрочном периоде, – отметил он.

Напомним, досрочные выборы генерального примара Кишинева пройдут 20 мая.