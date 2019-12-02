Чебан принял участие в открытии обновлённого детского сада на Чеканах (ФОТО)

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Сегодня генпримар присутствовал на открытии детского сада №198 в столичном секторе Чеканы. Учреждение вновь заработало после капитального ремонта.

В отремонтированном здании были открыты 14 групп, в том числе 3 ясельные группы. Всего дошкольное учреждение смогут посещать 320 детей.

Чебан отметил, что решение об открытии сада было принято в связи с большим количеством запросов на услуги дошкольного образования, так как в секторе Чеканы в последнее время было построено несколько новых жилых домов.

Поговорили с родителями и поняли, что им нужен был этот детский сад. Некоторые ожидают в списках долгое время, а для других сады находятся далеко от дома. Мы будем и впредь поддерживать социальные проекты, имеющие особое значение для граждан, – отметил градоначальник.

На открытие детского сада №198 было выделено 14,4 млн леев.