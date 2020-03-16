Чебан: Примария Кишинёва откроет счета для пожертвований на борьбу с коронавирусом

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Столичная примария откроет банковские счета для желающих пожертвовать финансовые средства на борьбу с распространением коронавируса. Внести свой вклад могут как физические, так и юридические лица. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан в ходе сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, поступившие в виде пожертвований средства будут направлены на закупку средств защиты для медперсонала и пациентов, медицинского оборудования, респираторов, лекарств, а также на оказание поддержки медицинскому персоналу, который участвует в борьбе с коронавирусом, и их семьям.

– Мы будем публиковать еженедельные финансовые отчёты, куда и на что пошли пожертвованные деньги. Те, кто хочет внести свой вклад в той или иной форме, могут обратиться к вице-примарам Инге Ионесий и Анжеле Кутасевич, которые ответят на все ваши вопросы, – уточнил Ион Чебан.

По словам генпримара, в кризисной ситуации важно правильно информировать граждан. В Кишинёве уже размещены информационные панно, а также распространены аудио- и видеоролики с рекомендациями и советами по борьбе с коронавирусом. Сегодня примария выпустит 200 тысяч информационных буклетов и 40 тысяч плакатов и постеров.

Глава столицы призывает всех неравнодушных граждан помогать пожилым людям и участвовать в преодолении кризисной ситуации.

– Волонтёры, которые хотят помочь пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями: координируйте свои действия с территориальными управлениями социальной помощи или с руководителями Главного управления социальной помощи и здравоохранения. Хочу, чтобы у нас была общая программа и чтобы были соблюдены строгие правила, – отметил Чебан.

Пожилым и одиноким людям, а также гражданам с ограниченными возможностями, которые сталкиваются с трудными ситуациями, рекомендуют обращаться за помощью по номерам телефонов экстренных служб Главного управления соцпомощи и здравоохранения и территориальным управлениям. Вся информация будет опубликована на сайте примарии Кишинева, а также на сайте Управления соцпомощи.

Для получения дополнительной информации касательно COVID-19 граждане могут звонить по “зелёной линии” Национального агентства общественного здоровья по телефону 0-800-123-00, либо Главного управления социальной помощи и здравоохранения по телефону 022-27-27-14, либо 112.