Чебан: Примария Кишинева открыта для бизнесменов, желающих инвестировать в столицу (ФОТО)

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У Кишинева есть большой экономический потенциал, и примария готова поддерживать бизнесменов и поощрять инвестирование в город на законных основаниях. Об этом заявил генпримар Ион Чебан, принявший сегодня участие во встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации.

Столичный градоначальник отметил, что основными целями руководства муниципия являются развитие инфраструктуры и обеспечение прозрачности в деятельности примарии Кишинева, чтобы она стала поставщиком качественных услуг.

– В этом году мы хотим определить приоритеты на следующий год, так как людям нужна ясность. Раньше я думал, что в примарии лишь хаос, коррупция и беспорядок, но в процессе работы день за днем выявляются не только хаос, но и другие ужасные вещи. Шаг за шагом мы наведем порядок в каждой области, – заверил Чебан.

Генпримар отметил, что увидел открытость со стороны участников встречи и желание участвовать в различных проектах, и заверил, что примария будет готова их поддержать. Он призвал инвесторов и всех желающих участвовать в развитии экономики на территории муниципия.

– На этой встрече я увидел, что впервые администрация столицы четко определила свои взгляды, выдвигает предложения и обещает оказать поддержку. Это не новость, об этом в последнее время говорят все. И со всей уверенностью заявляю, что только вместе мы сможем изменить Кишинев к лучшему, – подчеркнул Чебан.

Представители Европейской бизнес-ассоциации предложили создать при примарии экономический совет. Градоначальник сообщил им, что планируется учреждение Фонда развития Кишинева. Его создателями и руководителями станут бизнесмены, которые будут способствовать развитию инфраструктуры Кишинева.