Чебан: Примария Кишинева будет надежным партнером для любого крупного инвестора

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Бельгийский строительный холдинг BESIX Group планировал инвестировать в возведение инновационного отеля в Кишиневе, который является частью сети гостиниц, строящихся в Европе. Однако в процессе фирма столкнулась с препятствиями со стороны муниципальных структур. Об этом написал генеральный примар столицы Ион Чебан в соцсети после встречи с местным представителем строительной компании.

По словам примара, фирма приобрела аварийное историческое здание и разработала план его реконструкции. Однако впоследствии компания столкнулась с бюрократией и хождением от двери к двери в муниципальных управлениях в течение двух лет.

– Город мог бы выиграть благодаря строительству отеля еще несколько лет назад, но из-за некомпетентных людей этого не произошло. Вопрос все-таки был решен законным путем, – сказал Чебан.

Примар столицы также отметил, что эта компания, обладающая серьезным оборотом и высокопроизводительными технологиями, готова сотрудничать с примарией Кишинева по нескольким направлениям.

– Примария станет надежным партнером для любого крупного инвестора, а не тем «пугающим» учреждением, которое было создано бывшей властью, – заверил в данной связи Ион Чебан