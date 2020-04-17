Чебан: Примария готова перенаправить средства на борьбу с COVID-19, но городские проекты тоже важны

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Примария Кишинева разработала три сценария, согласно которым деньги из муниципального бюджета, предназначенные для других целей, могут быть направлены на борьбу с коронавирусом. Об этом в ходе передачи на общественном телеканале заявил генпримар Ион Чебан.

Он отметил, что, при необходимости, по первому сценарию муниципалитет перенаправит на нужды борьбы с COVID-19 150 млн леев, по второму – 236 млн леев, по третьему – 300 млн леев.

– Но люди должны понимать, что если мы заморозим эти средства, то прервется осуществление инфраструктурных проектов: это ремонт дорог, тротуаров, обустройство скверов и парков, и т.д. Мы этого не хотим, и до сих пор практически все проекты работают, не остановлены, – отметил Чебан.

Он рассказал, что муниципалитет дважды в месяц проводит оценку последующих трат, чтобы быть наготове и в случае необходимости оперативно изыскать необходимые средства.

– На данный момент почти все будущие тендеры заморожены, возможен будет запуск лишь наиболее важных проектов. Многое зависит от того, сколько по времени продлится чрезвычайное положение. По нашему мнению, необходимо поступать так: запланированный тендер, к примеру, для ремонта дороги, провести, но в дальнейшем в документации указать, что последнее слово в вопросе заключения контракта остается за Комиссией по чрезвычайным ситуациям или за уполномоченной муниципальной структурой. Таким образом, если сейчас будет проведен тендер, но не заключен контракт, то работы можно начать сразу после снятия режима ЧП, – отметил градоначальник.

Напомним, ранее примария Кишинева выделила на борьбу с коронавирусом 9 млн леев. В последующем для этой цели были перенаправлены и распределены среди больниц и территориальных медицинских ассоциаций еще 40 миллионов леев.

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