Чебан: Примарии Кишинёва и Бухареста реализуют множество совместных проектов

Чебан: Примарии Кишинёва и Бухареста реализуют множество совместных проектов

Генпримар Кишинёва Ион Чебан поблагодарил столичных мунсоветников за утверждение соглашения о сотрудничестве между примариями Кишинёва и Бухареста, состоявшееся сегодня в ходе совместного заседания.

Чебан уточнил, что соглашение предусматривает дальнейшую реализацию текущих двусторонних проектов, а также укрепление отношений в перспективе между Кишинёвом и Бухарестом в областях, представляющих общий интерес. Они направлены на обмен опытом и разработку проектов местного развития, взаимное продвижение проектов в сферах экономического развития, культуры, молодёжи, образования, туризма, а также других.

– Кишинёв впервые организовал такое совместное заседание. Оно демонстрирует сотрудничество и дружбу между нашими муниципиями. Я выразил искреннюю благодарность за прекрасные проекты, успешно реализованные в Кишинёве при поддержке Бухареста и Румынии в целом. Мы абсолютно уверены в том, что этот документ будет реализован: для этого нет никаких препятствий, – отметил столичный градоначальник.

Вице-примар Аурелиан Бэдулеску заявил, что сохранение сотрудничества между Кишинёвом и Бухарестом является частью традиционного партнерства между двумя муниципалитетами. В честь подписания соглашения Муниципальному совету молдавской столицы вручили почётную табличку.

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