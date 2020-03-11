Чебан: Приём граждан в примарии временно прекращён

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В связи с “оранжевым кодом“, объявленным в стране из-за коронавируса, были внесены некоторые коррективы в работу столичной примарии. Об этом подробнее написал в соцсети Ион Чебан.

Так, до 1 апреля запрещается организация и проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, с последующим пересмотром срока в зависимости от эпидемиологической ситуации. Столичный градоначальник также ​​решил отменить несколько мероприятий и встреч, включая приём граждан. В случае срочной необходимости жители муниципия могут звонить по телефонам: 022 20 17 21 или 022 22 63 78.

Чебан уточнил, что сотрудники примарии продолжат работать в обычном режиме. В профилактических целях рабочие помещения периодически проветриваются, а также обрабатываются дезинфектантами.

Глава города также призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.