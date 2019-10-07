Чебан: “Пригороды – это тоже Кишинев!”. Кандидат ПСРМ представил приоритеты в развитии населенных пунктов в составе муниципия (ВИДЕО)

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Пригороды – это тоже Кишинев, а развитие и модернизация столицы предусматривают развитие и модернизацию и всех населенных пунктов, входящих в муниципий. Об этом в рамках пресс-конференции заявил кандидат ПСРМ на пост генерального примара Ион Чебан

Он отметил, что за последние 4 года фракция Партии социалистов в МСК вместе с представителями других фракций выделили пригородам рекордную сумму – 391 миллион леев. Это намного больше, чем выделялось другими составами Мунсовета когда-либо.

Социалист также добавил, что жители муниципия, где бы они ни находились, должны иметь равный доступ к инфраструктуре и услугам, таким как: общественный транспорт, дороги, школы и детсады, медицинские услуги, вода и канализация. Не менее важны стабильные и хорошо оплачиваемые рабочие места.

– Мы считаем, что пригороды следует развивать как жилые зоны, в которых есть все, что нужно для комфортной жизни. В этом смысле приоритетом является ремонт дорог в пригородах. Еще один приоритет – обеспечение населенных пунктов хорошо организованным и удобным общественным транспортом. Третий приоритет – современные системы водоснабжения и канализации. Еще одной задачей на посту примара станет решение проблемы с неавторизованными свалками, которые будут ликвидированы, – сказал он.

Напомним, всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.