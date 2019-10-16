Чебан: Пригороды – это тоже Кишинев, и мы рядом с их жителями (ВИДЕО)

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Сегодня начинается новый этап капитального ремонта дорог в Колонице. Там будет реконструирована улица Стежарилор, а затем – и другие.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил кандидат ПСРМ на должность генерального примара Кишинева Ион Чебан По его словам, до сих пор были капитально отремонтированы улицы Штефан Нягэ, Игорь Виеру и Штефан чел Маре. Была построена улица Фынтынилор, которой до того момента практически не было. Также был проведен капитальный ремонт на улицах Б. П. Хашдеу, Тогатин, Ем. Буков, Хотин, Флорилор, Трандафирилор, Букурешть, Лэутарилор и Унирий. Кроме того, был реконструирован местный детский сад и освещен и обустроен парк.

– Мы всегда поддерживали пригороды. До сих пор не было ни единого запроса от примаров пригородов, который мы бы не рассмотрели и не поддержали, вне зависимости от партийной принадлежности. До конца недели будет протестирована троллейбусная линия с автономным ходом по трассе Колоница, Тогатин, Будешты. Пригороды – это тоже Кишинев, и мы рядом с их жителями, – подчеркнул Ион Чебан.