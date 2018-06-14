Чебан пригласил Нэстасе и его команду на заседание Мунсовета

Чебан пригласил Нэстасе и его команду на заседание Мунсовета

На своей странице в соцсети председатель фракции Партии социалистов в МСК отметил, что озвученные им вчера предложения против мафии в недвижимости посеяли большую панику, что еще раз подтверждает, что это единственное эффективное решение в борьбе с этой мафией. 

– Увидимся, начиная с 9.30 на заседании комиссии по ЖКХ и начиная с 10.00 на заседании Муниципального совета. От имени фракции приглашаю господина Нэстасе, в качестве избранного примара, и его команду принять участие в заседании МСК, – добавил он. 

Напомним, вчера Чебан рассказал, как остановить незаконное строительство в Кишиневе. Соответствующие инициативы социалистов будут внесены в повестку сегодняшнего заседания Муниципального совета.

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