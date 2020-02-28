Чебан: При ремонте бульвара Штефана чел Маре угробили 7 миллионов евро

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Примария Кишинёва получила результаты независимой экспертизы ремонта бульвара Штефана чел Маре, и они, мягко говоря, неутешительные. Об этом рассказал генпримар столицы Ион Чебан в ходе передачи на частном телеканале.

Могу с полной ответственностью сказать: кто-то угробил 7 миллионов евро при ремонте бульвара Штефана чел Маре. Асфальт на остановках и в некоторых других местах “потёк” из-за увеличения процента битума и несоблюдения практически всех норм, – заявил Чебан.

Он отметил, что сейчас предстоит провести ряд юридических процедур по данному вопросу.

Напоминаем, экспертиза ремонта дороги на бульваре Штефана чел Маре была начата в ноябре прошлого года. Для этого на разных участках дороги были вырезаны куски асфальта.

Ремонт бульвара Штефана чел Маре в Кишинёве начался в 2015 году в рамках проекта по реабилитации 6 столичных улиц. Работы проводила румынская компания DELTA, их стоимость составила 11,5 млн. евро.

Несмотря на то, что работы на бульваре Штефана чел Маре в Кишинёве были завершены в 2017 году, акт приёма-передачи не подписан до сих пор, так как были обнаружены недоработки. Кроме того, уже в скором времени асфальт во многих местах сильно деформировался, в нём появились трещины и ямы.