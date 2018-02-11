Чебан: Президенту нужны дополнительные полномочия, чтобы разогнать парламент

Президент Молдовы Игорь Додон в ближайшем будущем представит общественности программу развития страны на долгосрочный период.

О этом в ходе телепередачи в пятницу, 9 февраля, заявил представитель главы государства Ион Чебан. В каком формате это будет сделано, он не уточнил, но отметил, что с трибуны парламента в условиях нынешнего парламентского большинства это сделать будет сложно.

– Там сейчас миниатюрная коалиция, собранная “с миру по нитке” в парламентское большинство. Сейчас уже началась предвыборная политическая лихорадка: Демпартия продолжает “рычать” на Россию, и все это к концу нынешнего года образует огромную пороховую бочку и будет доведено до абсурда. Это надо пресекать, потому что Молдова не может развиваться без отношений и с Востоком, и с Западом, – подчеркнул Чебан.

Пояснил он и позицию касательно инициативы о расширении полномочий президента Молдовы. Так, он отметил, что без ее внедрения на данный момент невозможно избавить страну от полностью дискредитировавшей себя власти.

– Игорь Додон вышел с инициативой соответствующего изменения Конституции только для того, чтобы разогнать к чертовой бабушке этот парламент и объявить досрочные парламентские выборы, – отметил Чебан.